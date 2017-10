Deel dit artikel:











Huurverhoging moet sportclubs in Midden-Drenthe overhalen om sportvelden zelf te beheren Sportverenigingen in Midden-Drenthe betalen vanaf 2020 meer huur (foto: Pixabay.com)

BEILEN - Sportverenigingen die nog niet zelfbeherend zijn en velden van de gemeente huren, moeten straks meer huur gaan betalen. Over dat voorstel werd de raad het vanavond eens.

Geschreven door Robbert Oosting

De huurverhoging moet sportclubs die nog velden huren overhalen om in de toekomst de velden zelf te gaan beheren. In Midden-Drenthe zijn zeven sportclubs die velden huren. Vier clubs hebben de sportvelden zelf in beheer. "We hebben vastgesteld dat zelfbeheer de lijn is", legde wethouder Gerard Lohuis vanavond uit.



Extraatjes

De verantwoordelijke wethouder vertelde dat er naast huurverhoging ook moet worden gekeken naar andere methoden om de sportclubs over te halen om te privatiseren. "Wellicht kunnen we andere verleidingen vinden: kunnen we in de tussentijd oplossingen vinden om de exploitatielasten naar beneden te brengen?", doelt Lohuis onder andere op het energieneutraal maken van de clubs, zodat bespaart kan worden op energielasten.



Motie energie-arme sportaccommodaties

In dezelfde lijn werd er vanavond ook een motie aangenomen om clubs energie-armer te maken. De motie werd ingediend door het CDA, GroenLinks en PvdA. Volgens wethouder Lohuis ligt de motie in het verlengde van de plannen die de gemeente al heeft. De gemeente moet inventariseren hoe clubs energiezuiniger kunnen worden. Eind 2018 moet daar dan meer duidelijkheid over komen.



Verder zijn alle partijen het erover eens dat sport in Midden-Drenthe voor iedereen laagdrempelig en betaalbaar moet blijven. Sportclubs hebben nog even om op de huurverhoging in te spelen: in 2020 moet de huurverhoging in gaan.