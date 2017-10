Vier Drentse cafetaria's in Cafetaria Top 100

ASSEN - Vier cafetaria's uit Drenthe staan dit jaar in de cafetaria Top 100 van Misset Horeca. Ieder jaar maakt de horecawebsite de honderd beste snackhuizen van Nederland bekend.

Plaza Westerbork uit Westerbork staat op de 26ste plaats op de ranglijst en is daarmee dit jaar de hoogst genoteerde cafetaria uit onze provincie. Ook Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein uit Nijeveen (43), Foodmaster de Viersprong uit Nieuw-Amsterdam (48) en Snack- en Broodjeshuis Jongman uit Assen (98) zijn terug te vinden in de lijst van beste cafetaria's.Jongman won vorig jaar nog de publieksprijs van de Top 100-verkiezing. Alida's Smulpaleis uit Roden, dat de verkiezing in 2015 nog won, is helemaal niet meer terug te vinden bij de beste honderd cafetaria's.De beste plek in Nederland om je patatje te halen is volgens Misset Horeca Eetwinkel Polly uit Bemmel in Gelderland. Kwalitaria Lekker uit Amersfoort en Eetwinkel De Hollandsche Tuyn uit Bergen op Zoom maken de top drie compleet.