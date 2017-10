Deel dit artikel:











Nieuw: 500 kilometer op de mountainbike over Drenthe's mooiste MTB-routes De tocht wordt in september gereden (foto: Pixabay)

ZUIDLAREN - 500 kilometer op de mountainbike off-road door de Drentse natuur. Dat is volgend jaar september de bedoeling tijdens de eerste MTB Drenthe 500 Trophy.

"Dit jaar organiseerden we voor het eerst een soort tijdrit van 500 kilometer door Drenthe in dertig uur tijd. Maar toen dachten we, het is natuurlijk ook leuk om over alle mooie mountainbike routes te rijden die we in Drenthe hebben", legt organisator John Franke uit.



"Het verschil zit 'm in de fiets en het wegdek waar je overheen rijdt".



In tegenstelling tot de wielertocht TT Drenthe 500, wordt de MTB Drenthe 500 Trophy niet aan een stuk gereden. "500 km op de mountainbike aan een stuk is toch wel heel veel". Mountainbikers krijgen daarom vier dagen de tijd.



Voor de eerste editie hoopt Franke op ongeveer 200 deelnemers. Een maand eerder, in augustus 2018, wordt de TT Drenthe 500 voor de tweede keer georganiseerd.