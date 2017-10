Deel dit artikel:











Drentse protestanten vieren 500 jaar reformatie in Duitsland Maarten Luther (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Vandaag, 500 jaar geleden, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op een kerkdeur in Wittenberg. Drentse protestanten uit onder meer Assen gaan vandaag richting Hamburg om dat te vieren.

"Eigenlijk staan we het hele jaar al stil bij de reformatie", zegt Reinder van der Molen van de Adventskerk in Assen. "We hebben in Assen, Rolde en Vries al verschillende mooie activiteiten gehad. Daarmee willen we mensen iets leren over onze kerkgeschiedenis en laten nadenken over hun keuzes in het leven."



Luther verzette zich 500 jaar geleden tegen de Katholieke kerk. Onder andere met de aflaat, waarmee je je zonden kon afkopen, was hij het niet eens. Het geld werd gebruikt voor de bouw van de Sint Pieter in Rome. "Maar het was niet de bedoeling van Luther om uit de Katholieke kerk te stappen. Dat heeft hij altijd betreurd", weet Van der Molen.



Binnen de reformatie speelde ook een Drent een belangrijke rol: Menso Alting uit Eelde. Deze Drentse kerkhervormer stapte in 1565, toen hij pastoor was in Sleen, over naar de reformatie. Hij voerde in die omgeving zogenoemde geheime hagenpreken. Na een periode in Emden keerde hij terug naar Drenthe en Groningen om het Calvinisme te verspreiden.