Voormalig GroenLinks-raadslid Oscar Rietkerk (50) overleden Oscar Rietkerk is 50 jaar geworden (archieffoto RTV Drenthe)

Oscar Rietkerk leed aan kanker. Hij is 50 jaar geworden. Rietkerk begon in 2006 als raadslid in Tynaarlo. Vier jaar later werd hij fractievoorzitter. Een jaar geleden stopte hij vanwege gezondheidsredenen als fractievoorzitter, maar hij bleef nog wel een tijd aan als raadslid.De voormalig fractievoorzitter zette zich tot het eind in voor zijn partij. Anderhalve week geleden plaatste hij nog een blog op de site van de partij.Oscar Rietkerk leed aan kanker. Hij is 50 jaar geworden.