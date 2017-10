Deel dit artikel:











Zorgboerderij 't Haantje bestaat 12,5 jaar Cliënt Nathalie Duursma (midden) vindt de verzorging van de dieren het leukst (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

T HAANTJE - Zorgboerderij 't Haantje in 't Haantje bestaat 12,5 jaar. De zorgboerderij is naar eigen zeggen een van de oudste zorgboerderijen van Drenthe.

In het verleden kwamen er ook wel kinderen naar de zorgboerderij om er een dag te werken, maar tegenwoordig zijn er dertien vaste, volwassen deelnemers. "Wij richten ons op persoonlijke aandacht, daar moet je ook genoeg tijd voor hebben. Met de kindergroepen erbij werd het voor ons gevoel te groot", legt oprichter Mickey Stern uit.



Zorgen voor elkaar

"We koken voor de woongroep, we zorgen voor de dieren, we zetten koffie, we bakken cake. Iedereen die hier woont zorgt heel goed voor elkaar", vertelt oprichter Mickey Stern over de dagbesteding.



"Ik begin vanochtend met paardrijden", vertelt cliënt Nathalie Duursma. "Daarna ga ik nog een uurtje sporten en dan hebben we pauze en eten we brood. Daarna breng ik folders rond en aan het eind van de middag help ik met opruimen." Maar het leukst blijft toch de verzorging van de dieren.