Stelling: Ik koop geen nieuwe auto

ASSEN - Nederlanders kopen maar weinig nieuwe auto's. Tweedehands exemplaren zijn veel meer in trek, blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau.

Dit jaar worden waarschijnlijk 410.000 nieuwe auto's verkocht en het bureau verwacht dat dat er volgend jaar niet meer dan 400.000 zijn. Dat is vijf keer minder dan het aantal occasions dat jaarlijks wordt verhandeld. Voor de crisis, in 2007, werden nog ruim 500.000 nieuwe auto's gekocht.Nederlanders rijden bovendien in steeds oudere auto's. De gemiddelde leeftijd van auto's in ons land was vorig jaar tien jaar. In 2007 was een auto gemiddeld nog acht jaar oud.