Waar is Alida's Smulpaleis gebleven in de Cafetaria Top 100?

RODEN - In 2015 werd Alida's Smulpaleis in Roden verkozen tot de beste cafetaria van Nederland. Twee later zijn ze niet meer terug te vinden op de ranglijst. Hoe kan dat?

"Als winnaar van de verkiezing mag je drie of vier jaar niet meer meedoen, zodat anderen ook een kans krijgen", lacht Alida van Dellen. "Of dat erg is? Helemaal niet. We staan in de eregalerij."Alida's Smulpaleis scoorde al enkele jaren heel goed in de Cafetaria Top 100. In 2013 en 2014 won de snackbar de publieksprijs. In 2015 volgde de bekroning, de eerste prijs in de Cafetaria Top 100 van vaktijdschrift Misset Horeca."In 2015 besloten we met het personeel om voor de winst te gaan. We hebben verschillende cafetaria's uit de top tien bezocht om te kijken wat hen zo goed maakt. Daardoor hebben wij ons laten inspireren."Dit jaar dus geen Cafetaria Top 100, maar wel een 49e plek in de Terras Top 100. "Elk jaar zoeken we nieuwe doelen met onze medewerkers", verklapt Van Dellen het geheim van de topklasseringen. "Daar gaan we dan helemaal voor. Dat houdt ons werk uitdagend."Zonder Alida's Smulpaleis staan er dit jaar toch nog vier Drentse cafetaria's in de Cafetaria Top 100. Plaza Westerbork scoort het hoogste met een 26e plek.