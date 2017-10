Politie doet voorlopig geen onderzoek naar levensgevaarlijke inhaalactie in Smilde

SMILDE - De politie gaat geen onderzoek doen naar de gevaarlijke inhaalactie op de weg in Smilde. "Als we geen kenteken hebben, kunnen we moeilijk een onderzoek doen."

Tijdens het inhalen van een vrachtwagen schiet een automobilist plotseling het fietspad op, omdat hij een tegenligger dreigt te raken. Het incident wordt vastgelegd door iemand met een dashcam, die de beelden aan De Telegraaf heeft gegeven."Dashcams zijn ideaal om zaken in het verkeer te laten zien", vindt de politiewoordvoerder. "Maar het is belangrijk dat als je zo'n actie op de weg ziet, je het kenteken van de automobilist noteert en de politie belt. Dan kunnen we direct in actie komen.""Dit is asociaal rijgedrag", vervolgt de woordvoerder. "Maar zoveel uur na een incident is het voor ons bijna onmogelijk om hiernaar onderzoek te doen. Als er nog mensen zijn die andere beelden hebben of het kenteken van de auto die het fietspad oprijdt hebben genoteerd, dan willen we dat graag ontvangen."