De adder is terug in het Steenberger Oosterveld De adder is in 2004 voor het laatst gezien. Foto: Pixabay

De adder is terug in het Steenberger Oosterveld. Dat meldt het Drents Landschap. De adder werd in 2004 voor het laatst gezien in dit gebied.

Op twee verschillende plekken is deze zomer een volwassen adder gezien. Later is ook een jonge adder opgemerkt. Dit is een teken dat de adder weer kan leven in het gebied.



Ruimte

De adder leeft in heidegebieden en heeft ruimte nodig om te overleven. De heidegebieden in de regio zijn de laatste jaren gekrompen en versnipperd. De adder kon daarom niet overleven in het gebied.



De afgelopen jaren is er veel gebeurd rond het Steenberger Oosterveld. Zo is er landbouwgrond opnieuw ingericht als natuur, is er een ecoduct gebouwd en zijn er gedeeltes van het bos gekapt.