Man breekt in om psychische hulp te krijgen De officier eist veertien maanden cel tegen de man (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 20-jarige man uit Groningen hangt een celstraf van veertien maanden boven het hoofd voor vier woninginbraken in Emmen.

Hiervan moeten tien maanden voorwaardelijk zijn, vindt de officier van justitie. "De man moet dan wel zo snel mogelijk klinisch worden opgenomen."



Roep om hulp

De 20-jarige man stapte in juni van dit jaar naar het politiebureau in Emmen voor hulp. Hij zwierf rond en kampte met psychische problemen. Daarom bekende hij de woninginbraken en wilde met een rechterlijke machtiging opgenomen worden. De agent kon geen bijbehorende aangiftes in het systeem vinden en was genoodzaakt de man weg te sturen.



Opnieuw op inbrekerspad

De man ging daarna opnieuw op inbrekerspad. In een woning liet hij dna achter op een pen. In een andere woning vonden de agenten vingerafdrukken van de man. Bij de inbraak maakte hij veel goederen buit. Een deel werd teruggevonden, een deel had de man weggegooid.



Uiteindelijk stond de man terecht voor vijf woninginbraken, een poging daartoe en een diefstal van de scooter. Van één woninginbraak moet wegens gebrek aan bewijs vrijspraak volgen, meende de officier. De verdachte kon niet vertellen hoe hij was binnengekomen en wat hij buit had gemaakt. Ook zijn er geen sporen van hem in die woning gevonden.



Kans op herhaling

De 20-jarige verscheen niet op zitting. Hij werd volgens zijn advocaat belemmerd door zijn psychische problemen. De man heeft een verstandelijke beperking en lijdt aan diverse stoornissen. De misstappen kunnen hem daarom in verminderde mate worden aangerekend, vinden deskundigen. Zonder een behandeling is de kans groot dat de man weer op inbrekerspad gaat.



Naast de celstraf eiste de officier voor de gedupeerden een schadevergoeding van in totaal 9800 euro. De uitspraak is op 14 november.