Buurgemeente Weststellingwerf wil uitstel Luchthaven Lelystad

WOLVEGA - De gemeente Weststellingwerf wil dat de uitbreiding van luchthaven Lelystad voorlopig wordt uitgesteld.

De gemeente heeft daarover een brief naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Weststellingwerf, buurgemeente van Westerveld, zegt dat "het vertrouwen van zijn inwoners afneemt in het proces rondom de uitbreiding van het vliegveld."Eerst moet volgens de gemeente duidelijk worden hoeveel overlast het vliegveld gaat geven, voordat er wordt besloten over de uitbreiding van het vliegveld.Lelystad Airport is aangewezen als overloop van Schiphol. Het moet vooral een luchthaven worden voor vakantievluchten. Daartegen zijn de nodige protesten. Ook in Drenthe vrezen inwoners voor overlast vanwege een aanvliegroute en wachtruimte voor vliegtuigen boven het zuidwesten van de provincie.Volgens wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf denken de inwoners van de gemeente dat het besluit over Lelystad onomkeerbaar is. "Ook zijn er twijfels over de juistheid van de geluidsberekeningen voor de Milieueffectrapportage en is de precieze vliegroute nog niet bekend."