Natuurorganisaties vinden dat het kabinet nu maatregelen moet nemen om de afname van het aantal planten en dieren in Nederland tegen te gaan. Daarom zijn ze een petitie gestart die inmiddels al ruim 22.000 keer is ondertekend.

Vandaag heeft initiatiefnemer Lodewijk Hoekstra, Eigen Huis en Tuin-tuinman, de petitie aan meerdere Kamerleden aangeboden. Hij roept kabinet en parlement op de natuur een belangrijke plaats te geven in het beleid.Aanleiding was het onderzoek van de Radboud Universiteit waaruit blijkt dat het aantal insecten in Duitsland erg is afgenomen. De kans is groot dat dit in Nederland ook speelt. En dat heeft grote gevolgen...Daarom is onze stelling: Het kabinet moet nu in actie komen anders is het te laat voor de natuur.