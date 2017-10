Deel dit artikel:











Ondanks investeringen toch koeien inleveren tegen mestoverschot Het hof maakt ook geen uitzondering voor boerten die net een grote investering deden (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

DEN HAAG - Melkveehouders die eerder dit jaar van de rechter hun veestapel niet hoefden in te krimpen om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, moeten nu alsnog minder koeien houden.

Het gerechtshof in Den Haag heeft dat in hoger beroep bepaald.



Onredelijk hard getroffen?

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen zij de verplichting opgelegd kregen hun aantal koeien juist te verminderen.



Ze klaagden dat zij die maatregel niet hadden kunnen zien aankomen en er door de al aangegane investeringsverplichtingen onredelijk hard door waren getroffen.



Maatregelen kon je wel zien aankomen

De rechtbank ging mee in die redenering. Maar volgens het hof konden de boeren wel degelijk voorzien dat na de afschaffing van de melkquota in 2015 maatregelen nodig zouden zijn om de groei van het mestoverschot een halt toe te roepen.



Het hof maakt ook geen uitzondering voor biologische boeren. Of die een aparte positie verdienen, is een vraag die de politiek moet beantwoorden, vindt het hof.