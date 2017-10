Deel dit artikel:











B’ART 2018: van volkszanger Jannes tot Nobelprijswinnaar Ben Feringa De nieuwe B'ART is in het Jumbo distributiecentrum uitgereikt. (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting) De vrouw van Nobelprijswinnaar Ben Feringa nam het eerste exemplaar in ontvangst (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

BEILEN - De nieuwe B’ART is uit. Het vierde jaarboek van streektaalorganisatie Huus van de Taol werd vandaag in Beilen gepresenteerd.

In het boek staan meer dan 25 verhalen van mensen die een band met Drenthe hebben. Een van de grote gesprekken in het boek is met Nobelprijswinnaar Ben Feringa.



Op de boerderij

De redactie van de B’ART 2018 sprak niet alleen met hem, maar ook met al zijn negen broers en zussen. Ze spreken over Ben als kleine jongen, over het opgroeien op de boerderij in Barger-Compascuum en over de familiegeschiedenis van de Feringa’s.



Ook staat er in de B’ART 2018 een groot verhaal over Johan Derksen en zijn passie voor muziek. Maar er is ook een interview met zanger Jannes. Verder gaat het in de B’ART 2018 over BB-bunkers, over carbidschieten en over medewerkers van de traumaheli.



Een andere kant van Drenthe

Het doel van de B'ART is om ook een een kant van Drenthe te laten zien die wat minder belicht is. Ondanks dat het boek wordt uitgeven door het Huus van de Taol staan er niet uitsluitend Drentse verhalen in. Ook een aantal Nederlandse.