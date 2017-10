Deel dit artikel:











Vrienden van Jan Voortman willen zijn gedachtegoed voortzetten Jan Voortman (foto: RTV Drenthe) In de kassen van Voortman moeten straks biologische groentes worden verbouwd (archieffoto Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

ORANJE - Het gedachtegoed van Jan Voortman uit Oranje moet worden voortgezet. Dat vindt een groep vrienden van de eind juni overleden ondernemer. Zij willen een sociale coöperatie starten en biologische groentes telen.

Het is stil in de kassen van Tuincentrum Jan Voortman. Heel anders dan een half jaar geleden. "Mensen kwamen hier voor meer dan een plantje", weet vriend Rex Hendriksen. "Jan zijn reikwijdte ging veel verder dan hovenier zijn. Hij had voor iedereen een stuk liefde en was altijd oprecht in je geïnteresseerd."



Stilte

De bedrijvigheid in de kassen moet zo snel mogelijk terugkomen, vindt zijn vriendin Sita Meijering. "Als je nu een rondje over het bedrijf loopt, dan doet dat zeer. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om het voetbalgolf op de been te houden, net als de eetbare tuin. Maar na het onverwachte overlijden van Jan was dat voorbij."



Na de dood van de ondernemer kwamen regelmatig vrienden langs met allerlei ideeën. Die zijn bij elkaar gebracht. Samen willen ze het gedachtegoed van Voortman vormgeven.



"We willen een sociale coöperatie oprichten en daarmee biologische groenten gaan kweken in de kassen", vertellen Meijering en Hendriksen. "Daarom zijn we nu een crowdfundingsactie begonnen, zodat we de kassen kunnen gaan kopen van de familie. Daarvoor hebben we zo'n 300.000 euro voor nodig. Leden van onze coöperatie kunnen straks samen bepalen welke groentes worden geteeld en aan het eind van het seizoen de groentes ophalen."