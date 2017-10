Geen straf voor poging begeleidster te wurgen

ASSEN/BOSCHOORD - Een 35-jarige bewoner van psychiatrische kliniek Hoeve Boschoord krijgt geen straf voor een poging zijn begeleidster te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De man viel in juli 2015 de vrouw aan terwijl ze een wandeling met hem maakte op het terrein. Hij gooide haar op de grond en kneep haar keel dicht. De vrouw maakte angstige momenten door, maar kon door een toevallig langsrijdende collega worden bevrijd.De man is vanwege meerdere stoornissen volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daarom ontsloeg de rechtbank hem voor rechtsvervolging. Dat betekent dat de man geen straf krijgt voor de wurgpoging, zodat hij verder kan gaan met zijn behandeling in Hoeve Boschoord.De man wordt daar al een aantal jaren intensief behandeld in de psychiatrische kliniek. Eerder heeft hij geprobeerd zijn moeder te wurgen.