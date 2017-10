Deel dit artikel:











100.000 euro voor lokale stichtingen en clubs in regio Emmen-Coevorden De clubs met hun cheques (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Ruim 140 lokale clubs en stichtingen ontvangen gezamenlijk ruim 100.000,- euro dankzij een actie van Rabobank Emmen-Coevorden.

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij de lokale bank mochten meedoen. Alle ruim 18.000 leden van de bank mochten drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Per stem krijgt een club of stichting ruim tien euro.



Het meeste geld gaat naar Stichting Griendtsveenpark in Erica, stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe en stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe.