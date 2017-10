Deel dit artikel:











Veelplegersstraf voor ‘lijpe’ shoveldief uit Emmen De 44-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een veelplegersstraf (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 44-jarige man uit Emmen, die er in juli op een shovel vandoor ging in zijn woonplaats, is veroordeeld tot twee jaar celstraf met behandeling voor veelplegers.





Drugs

Vrijspraak

De Emmenaar werd ook verdacht van het uitgeven van vals geld en het bedreigen van een kennis. Daarvan sprak de rechtbank hem wegens gebrek aan bewijs vrij. De man komt al jaren regelmatig in aanraking met justitie en heeft dan ook een strafblad van 25 pagina’s. Volgens de Asser rechtbank veroorzaakt hij ernstige overlast voor de samenleving. Een flink aantal hulpverleners heeft zich de afgelopen jaren met de man bemoeid, maar hij belandt steeds weer op het verkeerde pad.De shovel stond in Emmen geparkeerd vanwege wegwerkzaamheden. De Emmenaar had die nacht in juli ghb gebruikt en wist achteraf niet meer wat hem bezielde toen hij erop wegreed. “Ik was zo lijp als een konijn”, zei hij twee weken geleden tegen de rechtbank toen zijn zaak werd behandeld. Een buurtbewoonster zag ’s nachts plotseling de shovel wegrijden en belde de politie.Toen de man twee agenten zag aankomen, sprong hij van het voertuig en probeerde hij nog te vluchten, maar de 44-jarige kwam niet ver.De Emmenaar werd ook verdacht van het uitgeven van vals geld en het bedreigen van een kennis. Daarvan sprak de rechtbank hem wegens gebrek aan bewijs vrij.