VVD-prominent Geert Roeles zegt na 32 jaar de politiek vaarwel in Coevorden Geert Roeles tijdens de verkiezingsavond van 2014. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

SLEEN - Geert Roeles keert na de verkiezingen van maart volgend jaar niet meer terug in de gemeentelijke politiek. Hij is nu nog raadslid voor de VVD in Coevorden, maar vindt het na 32 jaar welletjes. Roeles stelt zich niet herkiesbaar.

Geschreven door Steven Stegen

De leden van de VVD in Coevorden hebben de groslijst voor de verkiezingen vastgesteld, met Margriet Fissering - de Vries als nieuwe lijsttrekker. De naam van Roeles komt op die lijst niet meer voor. “Op eigen verzoek. Ik ben nu 72 en dat is een goed moment om met het politieke werk te stoppen”, vindt de inwoner van Sleen.



Roeles begon als raadslid in de voormalige gemeente Sleen. Hij was ook Statenlid en bijna zeven jaar wethouder in Coevorden. “Vooral aan die periode als wethouder denk ik met plezier terug. Ik was graag als wethouder doorgegaan, maar dat zat er gezien de verkiezingsuitslag niet in.”



Als belangrijkste wapenfeiten noemt Roeles de realisatie van de brede school, het binnenhalen van RSP-geld, de bouw van de Parkschool, de komst van het EDS-plein en het naar Coevorden halen van bedrijven.



Zware jaren

Na de verkiezingen van 2014 keerde de VVD in Coevorden niet terug in het college en werd Roeles ‘gewoon’ raadslid. Het werden zware jaren. “De laatste vier jaar waren niet de leuksten”, klinkt het diplomatiek. “Als oud-wethouder is het niet makkelijk om in een andere politieke positie te zitten.”



Dieptepunt noemt Roeles de discussie over het al of niet opleggen van vermakelijkheidsbelasting aan Plopsa. De VVD’er werd er van beticht dat hij met Plopsa een deal zou hebben gesloten dat het bedrijf die belasting niet hoefde te betalen. “Dat was grote en aantoonbare onzin. Die afspraak was al gemaakt voordat ik wethouder werd. Die kwestie heeft me echt geraakt.”



Geen geraniums

Geert Roeles is niet van plan om na 32 jaar politiek achter de geraniums te gaan zitten. “Ik ben actief binnen de Molenstichting, ik ben buurtbemiddelaar en ik zit in een regionale geschillencommissie. Ik blijf graag maatschappelijk betrokken. En oh ja, ik ben ook barman in het MFC in Sleen.”