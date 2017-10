Deel dit artikel:











Borger-Odoorn legt parkeren op plein Borger aan banden Parkeeroverlast op het plein in Borger. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn gaat toch ingrijpen om een einde te maken aan de groeiende parkeeroverlast op het nieuwe plein in Borger. Dat zegt wethouder Freek Buijtelaar.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeente wilde zo weinig mogelijk borden en regels. Iedereen moest zijn gezonde verstand rond het parkeren gebruiken. “We hebben het eerst met vriendelijke bordjes geprobeerd, maar dat heeft niet echt geholpen. Veel mensen zetten hun auto op het plein bij de kerk. We vinden dat het nu mooi is geweest en nemen nog dit jaar maatregelen”, zegt Buijtelaar.



Parkeerverbod

Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien kan de wethouder nog niet zeggen. “Daar zijn we nog mee bezig. Maar te denken valt aan een gedeeltelijk parkeerverbod. Het is ook niet zo dat er nooit een auto zal mogen staan. Dat hangt ook af van wat er aan activiteiten is. Maar zeker is dat we nieuwe regels zullen gaan handhaven. Anders heeft het geen zin.”



Dorpsbelangen Borger is blij dat de gemeente in actie komt. “Dat vele parkeren op het plein is ons altijd al een doorn in het oog geweest. Het is een plein, geen parkeerplaats”, aldus voorzitter Jan Tingen.