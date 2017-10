Deel dit artikel:











Extra fietsenstalling op station Coevorden Het station krijgt een extra fietsenstalling (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - De NS heeft op verzoek van de gemeente Coevorden op het station in Coevorden een extra fietsenstalling geplaatst voor ongeveer honderd fietsen.

Dagelijks worden veel fietsen bij de ingang van het station neergezet in plaats van in de stallingen. "Dit zorgt voor ongewenste situaties voor reizigers, waaronder minder validen die het station soms moeilijk kunnen bereiken", aldus wethouder Jeroen Huizing.



De gemeente gaat de eigenaren van een fiets die niet in de stalling wordt gezet hier binnenkort op wijzen. Zij krijgen eerst een waarschuwing en bij een volgende keer wordt de fiets verplaatst.