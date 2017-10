Eis: vier jaar cel voor gewelddadige woningoverval in Schipborg

ASSEN/SCHIPBORG - “Angst, nachtmerries en een onveilig gevoel in hun eigen huis overheersen bij de slachtoffers.” Dat zei de officier van justitie dinsdag in de Asser rechtbank over een gewelddadige woningoverval in Schipborg.

Een stel van middelbare leeftijd werd daar in juli vorig jaar slachtoffer van. Tegen een van de drie overvallers, een 26-jarige man uit Appingedam, eiste de officier vier jaar gevangenisstraf. De slachtoffers eisen bijna 14.000 euro schadevergoeding.De Groninger is pas een jaar na de overval aangehouden. Hij vluchtte vorig jaar naar Spanje. In juni dit jaar vond de politie hem in Barcelona. Een maand later werd hij uitgeleverd aan Nederland. Zijn mededaders – een Groninger (28) en een Pool (38) – werden in december vorig jaar veroordeeld tot vier en drie jaar cel.De Groninger kende het mannelijke slachtoffer uit het verleden uit het drugsmilieu. Hij meende dat de man uit Schipborg hem nog geld schuldig was. Een maand voor de overval betaalde de man uit Schipborg hem 10.000 euro. Dat was voor hem niet genoeg en op de ochtend van 3 juli ging hij met de Pool en de man uit Appingedam naar Schipborg.Ze drongen via een raam het huis binnen. Twee mannen sprongen bovenop de man en de vrouw, die nog lagen te slapen en het mannelijke slachtoffers werd met een mes bedreigd. Hij kreeg een broodmes op zijn keel en de Groninger dreigde een van zijn vingers af te snijden als de man niet over de brug kwam. Hij liep ook snijwonden op. Uiteindelijk kreeg de 28-jarige Groninger drie pinpassen van het stel mee, waarmee hij ruim 2.000 euro pinde in Zuidlaren.De man uit Appingedam ontkende in de rechtszaal dat hij van tevoren wist dat de Groninger een overval wilde gaan plegen. “Ik dacht dat hij een afspraak had met de man uit Schipborg dat hij geld ging halen”, aldus de Appingedammer. Maar door niet weg te gaan, is hij volgens de aanklaagster wél medeverantwoordelijk. Ook gaat zij er vanuit dat de Appingedammer de man was die bovenop de vrouw sprong en haar in bedwang hield. Dat ontkende de verdachte ook. Volgens hem heeft hij alleen staan kijken en de vrouw later gekalmeerd.Zijn advocaat vermoedt dat de slachtoffers de drie mannen door elkaar hebben gehaald. Zij vindt dat haar cliënt moet worden vrijgesproken, omdat hij niet actief meedeed met de overval.Uitspraak: 14 november.