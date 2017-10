Deel dit artikel:











FIOD valt woningen en bedrijven van Bikkel Groep binnen Bikkel Groep in Hoogeveen (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Bij de Bikkel Groep is vandaag een grootschalige inval gedaan. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft meerdere invallen gedaan. Ook zijn er aanhoudingen verricht. Het zou gaan om een groot onderzoek naar miljoenenfraude in Drenthe en Groningen.

De Bikkel Groep is een detacheringsbedrijf en zorgt voor personeel. Ruim 220 rechercheurs doorzochten woningen en bedrijfspanden van het bedrijf. In Drenthe werden panden in Hoogeveen, Emmen en Assen doorzocht. Ook werd gelijktijdig op tien locaties in Letland gezocht.



De twee hoofdverdachten, een 48-jarige en een 42-jarige man, werden bij aankomst in Nederland op vliegveld Eindhoven aangehouden. De medeverdachten, twee Letten van 38 en 49 jaar en een 38-jarige Nederlander, werden in Letland aangehouden. In totaal zijn zes mensen opgepakt. Van een verdachte zijn geen gegevens bekend.