OM: Steekpartij Rolderstraat Assen is poging tot doodslag

ASSEN - De 18-jarige man uit Assen, die vastzit voor het neersteken van een plaatsgenoot aan de Rolderstraat in Assen op 31 juli, wordt verdacht van een poging tot doodslag. Dat bleek vandaag in de rechtbank in de Drentse hoofdstad.

In de nacht van 30 op 31 juli stak de Assenaar een 21-jarige plaatsgenoot neer. Wat de aanleiding voor het geweld was, is nog onduidelijk. Hij werd vlak na de steekpartij opgepakt en zit nog steeds vast.De man wordt ook verdacht van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Verder zou hij twee agenten in het gezicht hebben gespuugd.De rechtbank buigt zich op 9 januari over de zaak. Het onderzoek is klaar, vertelde de officier van justitie vanmiddag tijdens een pro-formazitting. Dat de rechtbank in Assen de zaak niet eerder behandelt, komt omdat er gebrek aan zittingsruimte is, vertelde voorzitter van de meervoudige strafkamer Elly Läkamp.