Dit weekend in de Drentse natuur: 4 en 5 november

Aan het werk in de natuur of wandelen bij volle maan, dit weekend is er genoeg te doen. Hieronder lees je waar je naartoe kunt.

De natuur krijgt komendeeen opknapbeurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Wil jij ook de handen uit de mouwen steken? Dat kan op verschillende plekken in de provincie. Hier vind je alle activiteiten.Een van de plekken waar jeaan de slag kunt, is het Dwingelderveld. In de buurt van de radiotelescoop help je om een deel van de begroeiing weg te halen. Hard nodig, want adders liggen in de lente graag in de zon in plaats van in de schaduw van onkruid. Om 9.00 verzamelen bij de schaapskooi Achter ’t Zaand. Hier lees je meer informatie.Altijd al door de natuur willen wandelen bij het schijnsel van de volle maan?is je kans. Ga samen met een gids op pad in de Kale Duinen: een uniek stuifzandgebied in het Drents-Friese Wold. De wandeling start om 18.00 uur bij de Wilhelminahoeve in Elsloo. Hier vind je meer informatie.Met een gids wandel jedoor bijzondere plekken in Nationaal Park Drentsche Aa en ga je op zoek naar 'nieuwe' natuur. De wandeling start om 11.00 uur aan de Westerbroeken in Elp. Meer informatie vind je hier