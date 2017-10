UNESCO-film Westerbork wordt gemonteerd naar origineel script

HOOGHALEN - De film over het alledaagse leven op doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog moet worden gemonteerd zoals in het originele script staat.

Dat wil directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.De zogenaamde Westerborkfilm kreeg gisteren de UNESCO-status voor documentair erfgoed. "Er is eigenlijk nooit een film gemaakt. Er is alleen maar ruw materiaal. Wij willen graag dat de film wordt gemonteerd zoals in het originele script de bedoeling is geweest", zegt Mulder.Er moeten volgens Mulder ook nog meer opnames zijn uit die tijd dan op dit moment in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn opgeslagen. "Er is meer gefilmd, maar we weten niet of het er nog is? En waar het is? Daar moet onderzoek naar gedaan worden."Mulder wil verder dat het beeldmateriaal dat er nu is op het allerhoogste kwaliteitsniveau bewaard wordt.De Westerborkfilm is gefilmd door de Joodse filmmaker en gevangene Rudolf Breslauer, in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. De aanname is dat Gemmeker een film wilde vertonen aan het nazibewind in Duitsland, over het geciviliseerde, geoliede systeem van doorgangskamp Westerbork.