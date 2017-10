FNV kondigt acties aan om lonen bij Buigcentrale Steenbergen Hoogeveen

HOOGEVEEN - FNV Metaal geeft de directie van Buigcentrale Steenbergen Hoogeveen tot donderdag 2 november 15.00 uur de tijd om met een 'beter en eerlijk' loontabel te komen.

"Het is nu buigen of barsten. De onderhandelingen voor een loontabel duren nu al meer dan drie jaar. Het grootste knelpunt is dat de werkgever in de loontabel wil blijven bepalen wie een loonstap vooruit gaat op basis van een beoordeling", zegt FNV-bestuurder Marijke Eggengoor.FNV eist een loontabel waarin werknemers van het bedrijf elk jaar automatisch een loopstap erbij krijgen. "Alle werknemers moeten er in koopkracht op vooruit gaan, zonder volledig te zijn overgeleverd aan hun leidinggevende", laat Eggengoor weten.De vakbond is eveneens van mening dat het voorgestelde loon van Buigcentrale Steenbergen niet marktconform is. "Vergelijkbare bedrijven bieden wel zeven procent meer dan wat deze werkgever biedt. In een aantrekkende arbeidsmarkt en met het zware werk wat deze werknemers doen, is dat erg onverstandig."FNV dreigt met acties als de directie niet over de brug komt. "Als de directie hun werknemers laat barsten, dan volgen er komende vrijdag direct acties", waarschuwt Eggengoor. In september en december 2015 legden werknemers van Buigcentrale Hoogeveen het werk al eens neer.