Van Gorcum na vijftig jaar weer in binnenstad van Assen

ASSEN - Uitgeverij Van Gorcum heeft het pand aan de industrieterrein verlaten. Vanaf vandaag zitten zij gevestigd in de Asser binnenstad. Na ruim vijftig jaar zitten ze slechts op een steenworpafstand van waar ze het grootste deel van hun bestaan hebben gezeten.

Een nieuw hoofdstuk en weer een heel mooi nieuw begin Kor IJszenga