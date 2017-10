De 298.000 papieren kraanvogels in Emmen worden voor de allerlaatste keer geteld

EMMEN - Er is bijna niks meer te zien in het voormalige Afrikahuis in de oude dierentuin van de kraanvogelexpositie. Alle kraanvogels verdwijnen langzamerhand in dozen.

De 298.000 gevouwen vogels staan symbool voor de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17, op 17 juli 2014.Duizend kraanvogels per slachtoffer, waren afgelopen vijftien weken te zien in een expositie. Er kwamen in totaal bijna 34.000 bezoekers op af. De gevouwen vogels worden nu door de vrijwilligers van de tentoonstelling voor de allerlaatste keer geteld. Daarna worden ze in dozen gedaan, waar een sticker op zit en hoeveel vogels er in zitten."Ik tel per tien en dan zet ik een streepje", zegt vrijwilliger Klaas Zantingh. "Je moet je aandacht er wel bijhouden. Het is wel jammer dat het afloopt, we hebben er veel plezier aan gehad.""De vrijwilligers hebben het er moeilijker mee dan ik", zegt Tjitske Dijkstra, initiatiefneemster. "Het is ook wel fijn om het nu allemaal te laten bezinken." De afgelopen vijftien weken waren drukke weken voor de vrijwilligers en Dijkstra. "In mijn vrije tijd was ik hier zo vaak mogelijk."Dijkstra is het initiatief voor het vouwen van kraanvogels begonnen nadat haar collega en vriendin Hieke Raap omkwam bij de vliegramp. “Het gebeurde in de zomervakantie. Toen dacht ik: en wat nu?”Het verhaal van de Japanse Sasaki Sadako, die de atoombom op Hiroshima overleefde en op haar sterfbed papieren kraanvogels vouwde, schoot Dijkstra binnen. “Ik wilde duizend kraanvogels gaan vouwen voor Hieke, om mijn verdriet handen en voeten te geven.”Al snel kreeg de actie bekendheid en kwamen er uit alle hoeken en gaten papieren kraanvogels vanuit de hele wereld. “Toen dacht ik: dan moeten het er 298.000 worden, voor ieder slachtoffer één”, zegt de initiatiefneemster.Via kunstenaar Ingo Leth en de gemeente Emmen kon Dijkstra met de papieren vogels terecht in de oude dierentuin. “Daar ben ik zo dankbaar voor. De expositie was een doorslaand succes. Het overtreft mijn stoutste dromen”, glundert Dijkstra. “We hebben denk ik wel 300 bezoekers per dag gehad.” De expositie krijgt volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een vervolg in Hilversum.