Kwaliteit politiehonden omhoog gegaan, maar minder speurneuzen in opleiding

COEVORDEN - Tien jaar geleden had Drenthe nog 28 politiehonden in dienst. Nu zijn er 32 politiehonden op straat, maar dan voor de drie noordelijke provincies samen. Toch is de hondengeleideafdeling van de politie in Noord-Nederland niet ontevreden.

"De hele organisatie is veranderd. De honden en de opleiding tot politiehond zijn een stuk professioneler", zegt Hans Boer. Hij is instructeur voor politiehonden en begeleiders.De grootste verandering is dat de politiehonden tegenwoordig bewuster worden ingezet. Eerder was het zo dat politieagenten de hond meenamen bij hun gebruikelijke werkzaamheden. Tegenwoordig hebben de zogeheten hondengeleiders, politiemannen en -vrouwen met een politiehond, meer een ondersteunende functie.Dit betekent dat ze worden opgeroepen om agenten bij verschillende acties te helpen. Dit kan bijvoorbeeld in het weekend zijn bij uitgaansgelegenheden, maar ook na inbraken als er gezocht moet worden naar de inbreker of vermiste spullen."Het kost ook niet niets", zegt de instructeur over de vermindering van het aantal politiehonden. "En je moet ook niet teveel honden hebben rondlopen, natuurlijk." Maar, zegt hij ook: "De veiligheid van collega's is met geen geld te betalen."Hondentrainer Jan Geert Hilgenga traint honden in Weerdinge. "Ik ben met twaalf honden voor de keuring geweest. Ze zijn allemaal geslaagd. Zeven daarvan heb ik zelf gefokt. Ze zijn niet allemaal verkocht aan de politie, maar ook aan de Luchtmacht en bewaking. Heel veel honden gaan ook naar Amerika."Na veel training kunnen de honden bijvoorbeeld in Weerdinge een certificaat politiehond halen, waarna de politie kan besluiten om de hond te kopen. Volgens Hilgenga is niet elke hond geschikt als politiehond. "Het is veel discipline en veel herhaling. Een hond moet enige vorm van aanleg hebben. Niet iedere hond die op een herder lijkt, is geschikt voor de politie."