Politie rolt rondreizende bende Roemenen op

HOOGEVEEN - De politie heeft vandaag in Slochteren een rondreizende bende Roemenen opgerold. Vier mannen en een vrouw werden bij een woning gearresteerd op verdenking van meerdere diefstallen in het hele land.

De politie kwam de bende op het spoor nadat op 19 oktober een auto op de A28 bij Hoogeveen werd gecontroleerd.De inzittenden gingen er toen vandoor en lieten de wagen achter, meldt RTV Noord . In het voertuig lagen allerlei spullen die afkomstig waren van woninginbraken in Drenthe en Gelderland.In het huis werd vandaag een groot aantal goederen gevonden die waarschijnlijk afkomstig zijn van diefstal. De politie nam ook meerdere auto's in beslag die door de bende werden gebruikt.Na uitgebreid onderzoek kwam de politie in Slochteren terecht. Een arrestatieteam heeft de mobiele bandieten aangehouden. De politie gaat nu kijken of ze de bende aan meerdere inbraken en diefstallen kunnen linken.