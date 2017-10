Deel dit artikel:











De 'Buinerkeet' wordt in ere hersteld: 'Erg jammer dat hij weg was' De Buinerkeet wordt in ere hersteld (foto: Lionsclub Borger-Odoorn)

EXLOO - Zes jaar geleden brandde de Buinerkeet in Exloo af. Het gebouwtje, dat op de Hondsrug staat op een kruising in het fietspad, was populair als rustpunt voor wandelaars en fietsers.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Lionsclub uit Borger-Odoorn wil het gebouwtje met historische betekenis nu weer in ere herstellen.



Ossenhut

De Buinerkeet was van oorsprong een oude ossenhut en werd gebruikt als stal en schuilplaats voor de ossen, als zij op het land werkten. Daarna diende het als schuilplaats en als zogeheten pleisterplaats voor fietsers. Tot 2011: toen brandde de hut helemaal af. "We fietsten er regelmatig langs", herinnert Jan Top van de Lionsclub zich. "We vinden het jammer dat hij weg was."



30.000 euro

Een van de bestuursleden kreeg het idee om de Buinerkeet weer op te bouwen. Inmiddels is overlegd met Staatsbosbeheer en zijn de plannen uitgewerkt. "We krijgen allemaal positieve reacties op onze plannen", zegt Top. Het gehele plan gaat ongeveer 30.000 euro kosten. "We zijn nog op zoek naar geld en vrijwilligers hier voor."



De gemeente Borger-Odoorn steunt het initiatief en gaat ook op zoek naar subsidiemogelijkheden. Uiteindelijk moet de Buinerkeet er voor de zomer weer staan.