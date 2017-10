Windpark moet vergunning voor toegangswegen aanvragen bij ministerie

GIETEN - Windpark Oostermoer B.V. wordt opnieuw doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken, als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn ligt.

Het bedrijf vraagt vergunningen aan om het windpark Oostermoer aan te leggen.Het gaat om zogeheten restvergunningen die nodig zijn voor het aanleggen van de 45 windmolens in de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Het gaat onder andere om de bouw van twee trafo-huisjes, het aanleggen van toegangswegen naar de windmolens en het plaatsen van kabels en leidingen.Eerder gaven de beide gemeenteraden aan geen enkele medewerking te willen verlenen aan het realiseren van het windmolenpark. Wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze is er duidelijk over: “We deden toen niet mee en nu ook niet.”Als de gemeenteraden het voorstel van de colleges goedkeuren, zou dit betekenen dat de gemeenten niets meer te zeggen hebben over bijvoorbeeld het aanleggen van de trafo-huisjes of de toegangswegen naar de windmolens. Dit terwijl de wegen deels moeten worden aangelegd op grondgebied van de gemeenten."We staan daardoor aan de zijlijn", zegt wethouder Lambert. "Maar dat is ondergeschikt aan het bezwaar dat we niet mee willen werken aan het realiseren van het windmolenpark. En laten we niet overdrijven: zoveel invloed hebben we als gemeente nu ook weer niet met de vergunningverlening."Op 9 november praat de gemeenteraad van Aa en Hunze over het voorstel van het college.