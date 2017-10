Het winkelcentrum in Gieten moet compacter

GIETEN - Een conceptversie van de omgevingsvisie voor het centrum van Gieten is af. Daarin staat onder andere dat het winkelcentrum van Gieten een stuk compacter moet worden.

Zo is het plan dat winkels worden geconcentreerd in de Stationsstraat-zuid. "We willen het compact houden", zegt wethouder Henk Heijerman over de visie. "Winkelcentra hebben het moeilijk, dus we willen bijvoorbeeld geen winkels meer hebben in de Schoolstraat." Die straat is volgens de visie vooral bedoeld voor woningen.Daarnaast moet de Brink bekend staan om de horeca, met mogelijk een paar terrasjes. De Stationsstraat-noord wordt in het conceptplan omschreven als 'inspiratiezone'.Uit een onderzoek onder vierhonderd bewoners van de gemeente Aa en Hunze bleek dat de sfeer en gezelligheid mist in het centrum van Gieten. Eind februari mochten de inwoners van het dorp hun plannen over het centrum voorleggen aan de gemeente.Veel Gietenaren gaven aan dat er ook voor verenigingen iets moet gebeuren in het centrum van het dorp. De leegstaande panden kunnen daarvoor gebruikt worden, opperen de bezoekers. "Hotel Braams heeft nog een hele mooie zaal, misschien biedt dat een hele mooie oplossing voor een aantal verenigingen", zei wethouder Heijermans destijds, die contact heeft met de nieuwe eigenaren.In december wordt de concept omgevingsvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Heijerman hoopt over twee jaar een verbeterd centrum te zien.