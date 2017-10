Zand in de motor tussen windmolenbouwers en inwoners gemeente Emmen

EMMEN - Er is zand in de motor gekomen in het overleg tussen windmolenbouwers Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens en omwonenden van toekomstige windmolens in de gemeente Emmen. De gesprekken zijn daarom stilgelegd.

Pim van Bussel, projectmanager van Raedthuys, liet dat weten aan een bewonersplatform waar de bedrijven mee in gesprek zijn. De partijen zijn het namelijk volstrekt oneens over de maximale hoogte van de windturbines. Drie locaties in Emmen zijn bestemd voor de bouw van totaal 32 windmolens. Naar verwachting moeten de molens er in 2020 staan.Bedoeling is om te gaan bouwen langs de N34, aan Pottendijk en langs de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum.Omwonenden eisen een maximale hoogte van 149 meter. Dit is voor hen een breekpunt voor toekomstig overleg. Volgens Raedthuys is 180 tot 200 meter absoluut noodzakelijk, willen de de molens rendabel en effectief zijn. Omdat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, is het overleg geschrapt dat voor morgen gepland stond.Volgens Van Bussel is de eis van een 149 meter hoge windmolen niet meer realistisch. "Vroeger was er meer subsidie beschikbaar en was 149 meter daardoor rendabel. Bij nieuwe projecten is dit jaar overal 180 tot 200 meter de norm en dat wordt alleen nog maar hoger", aldus Van Bussel.De projectmanager verwacht niet dat het overleg op korte termijn weer opgepakt gaat worden. "Hoe dit opgelost moet worden weet ik echt niet. We gaan ons beraden. Misschien is bemiddeling door een neutrale partij een optie, maar dat speelt momenteel niet. Het gevaar is wel dat Emmen de door de provincie opgelegde doelstelling van 95 megawatt in 2020 niet gaat halen."