Kroaat Dragan Vgroc op proef bij Hurry-Up Dragan Vrgoc is op proef bij Hurry Up (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder) De Kroaat is 2.04 meter (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

HANDBAL - De 26-jarige cirkelloper Dragan Vgroc uit Kroatië heeft vanavond voor het eerst meegetraind met Hurry-Up. Vrijdag gaat de club uit Zwartemeer met de speler om tafel om te kijken of de proefperiode kan worden omgezet in een contract.

Geschreven door Karin Mulder

"Als we een buitenlander halen, moet het wel een hele goede zijn. Anders moeten we het niet doen. Morgen wordt hij gekeurd. Van de training van vanavond kun je nog niet zoveel zeggen. Hij heeft vandaag urenlang in de trein gezeten", zegt trainer Martin Vlijm die staat te springen om nieuwe spelers.



Carrière Dragan Vgroc

Vgroc, die 2.04 meter lang is en 125 kilo weegt, won twee seizoenen geleden met Benfica de nationale beker. Ook speelde hij dat seizoen de finale om de Challenge Cup en de finale om de Portugese landstitel.



Ook speelde hij in Finland en Macedonië. Z'n laatste club was het Turkse Göztepe. Vorig seizoen was de club nog tegenstander van Hurry-Up in de voorronde van de Challenge Cup, maar toen was de Kroaat nog niet speelgerechtigd en won Hurry-Up. "Sinds die tijd hou ik hem al in de gaten. En ik ben blij dat hij toen tegen ons nog niet kon spelen. Want dan waren we misschien geen ronde verder gekomen", zegt Vlijm.



Door een knieblessure speelde Vgroc de laatste zeven maanden niet, maar nu is hij weer fit.