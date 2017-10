Wat voor een bedrijf is Bikkel Groep eigenlijk?

HOOGEVEEN - Vandaag werd aan het eind van de middag duidelijk dat detacheringsbedrijf Bikkel Groep (BG) verdacht wordt van miljoenenfraude. De twee directeuren van BG, Jeroen K. en Henri F. worden door FIOD gezien als hoofdverdachte. Maar Bikkel Groep, waar kent u dat ook alweer van?

Bikkel Groep is van huis uit een detacheringsbedrijf. In het kort komt het er op neer dat ze personeel leveren aan bedrijven. Of zoals het bedrijf zelf op hun webpagina schrijft: "Wij zijn gespecialiseerd in het tijdelijk leveren van vakmensen in beroepen waarbinnen handwerk centraal staat."De Bikkel Groep is daarnaast actief in payrolling en de eigenaren beleggen ook in vastgoed. Ze zijn aandeelhouder van attractiepark Duinen Zathe in Appelscha en het Verkeerspark in Assen. Maar Bikkel Groep is ook betrokken bij creatieve projecten, zoals een zoektocht naar een nieuwe boerenrockband in 2012 BG is ook de eigenaar van de camping De Otterberg in Wijster. De beheerder van de camping wil niets loslaten, ook niet of er op die camping onderzoek is gedaan door de FIOD.Attractiepark Duinen Zathe heeft wel bezoek gehad van de FIOD, maar dat was van korte duur. Er is niets meegenomen. Eigenaar Herman Jasper maakt zich geen zorgen over de ontwikkelingen voor zijn bedrijf. Maar was wel "verbaasd toen de FIOD voor de deur stond."BG richt zich juist op de recreatiesector, omdat ze op die manier personeel vooral in de winter kunnen inzetten op parken, zoals De Otterberg en Duinen Zathe, voor de nodige onderhoudswerkzaamheden. De parken moeten vanaf het voorjaar tot en met het najaar volop draaien. In andere periodes wordt het personeel ingezet op bouwprojecten. Een van de directeuren vertelde op 28 mei 2016 in het Radio Drenthe-programma Cassata (vanaf 35:13) uitvoerig over deze werkwijze.Onder BG, met de hoofdvestiging in Hoogeveen, vallen veel besloten vennootschappen (bv’s). Alleen al op het adres in Hoogeveen zijn er zeventien bv's, zo blijkt uit gegevens die RTV Drenthe bij de Kamer van Koophandel opvroeg. Bikkel Groep doet ook veel sponsorzaken in de sport, zoals in de voetballerij (Heracles Almelo en PEC Zwolle) en in de racewereld.En ook FC Emmen kent het detacheringsbedrijf maar al te goed. Bikkel stak in 2011 tienduizenden euro's in een spelersfonds van FC Emmen, maar de Drentse voetbalclub kwam in financiële problemen en moest fors inleveren op het fonds.Bikkel sprak van een dwaling: had het Hoogeveense bedrijf geweten van de financiële situatie dan had het nooit geïnvesteerd. Een rechtszaak volgde en de rechter gaf het bedrijf daarin gelijk. Vervolgens ontstond een conflict over het uitbetalen van de claim, waarbij Bikkel zelfs beslag liet leggen op bezit van FC Emmen.