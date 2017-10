Deel dit artikel:











'Lidl moet om tafel met gemeente en inwoners Noordbarge'

EMMEN - De gemeente Emmen moet zo snel mogelijk in gesprek met supermarktconcern Lidl als het gaat om de uitbreiding van de supermarkt in Noordbarge.

Geschreven door Janet Oortwijn

Die opdracht gaf de bezwarencommissie vanavond aan de gemeente. Ook moet er een overleg komen met daarbij de buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld.



'Indeling gaat voor problemen zorgen'

Een aantal omwonenden van de Winkelakkers en de huurdersvereniging kwam naar het gemeentehuis om hun bezwaar aan te vechten. "We zijn niet tegen de uitbreiding van de Lidl", zegt voorzitter Joke Vrieling. "Maar tegen de indeling van het bijbehorende parkeerterrein. Dat gaat op deze manier voor grote problemen in de wijk zorgen."



De omwonenden vrezen onder meer onveilige verkeerssituaties. Doordat de Lidl een fietspad aan de Oostkant van het filiaal heeft gekocht van de gemeente (om te gebruiken als parkeerterrein), ontstaat er volgens de bezwaarmakers een onveilige situatie. "Aan de kant van Noordbarge komt dan nu het fiets- en vrachtverkeer samen", legt Vrieling uit. "Dat is heel onoverzichtelijk."



Pand gesloopt

Daarnaast wordt gevreesd voor een toename van het vrachtverkeer door de uitbreiding van de Lidl. De uitgebreide supermarkt moet er volgend jaar staan. Het pand sloot twee weken geleden de deuren en is inmiddels gesloopt.



Overleg tussen de bewoners en de Lidl is gestrand. "De vertegenwoordiger van de Lidl zei dat we ons bezwaar van tafel moesten gooien", aldus Vrieling. Dit gebeurde niet, waardoor de gesprekken beëindigd zijn. Beide partijen zijn dus niet tot een oplossing gekomen. Omwonenden klagen al jaren over verkeersoverlast en te hard rijdende vrachtwagens.



Duidelijkheid scheppen

Volgens voorzitter van de bezwarencommissie, Lo van Kats, moeten alle partijen nu met elkaar om tafel, om tot een oplossing voor verkeersproblematiek te komen. "De grond is van de Lidl, maar de gemeente gaat over de verkeerscirculatie en toegangswegen."



Een vertegenwoordiger die namens de gemeente Emmen aanwezig was, beloofde alle partijen binnenkort uit te nodigen voor een gesprek, waarin duidelijkheid geschept moet worden. Daarna volgt een verslag voor de bezwarencommissie, die vervolgens een advies aan het college van burgemeester en wethouders geeft.