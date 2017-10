Deel dit artikel:











Vrouwenkoor Sounds4You uit Oosterhesselen naar nationale finale Balk TOPfestival Sounds4You tijdens de generale repetitie (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

OOSTERHESSELEN - Het wordt een spannend weekend voor de 38 leden van vrouwenkoor Sound4You uit Oosterhesselen. Het befaamde koor staat in de finale van het Balk TOPfestival in Rotterdam.

Geschreven door Steven Stegen

"De zenuwen nemen wel toe, maar we zijn er zeker klaar voor", zegt voorzitter Fiona Rienties.



Elke dinsdag oefenen

Het Drentse vrouwenkoor bestaat sinds 1994 en veranderde afgelopen voorjaar de naam van Happy Sound in Sounds4You. "Ons jongste lid is 32, de oudste even voorbij de 60", vertelt Rienties. Elke dinsdagavond wordt er geoefend, onder leiding van de vaste dirigent Jan Kruimink.



Het gaat er tijdens de generale repetitie in de kerk in Oosterhesselen op het eerste oog relaxed aan toe. De koorleden lijken erg goed op elkaar ingespeeld. "Toch neemt de spanning wel wat toe", meent Rienties.



'Collectief moet goed zijn'

Dirigent Jan Kruimink lijkt geen last te hebben van zenuwen en vindt dat het koor in goede vorm steekt. "Het gaat om zaken als kennis van de tekst, de melodie, het ritme. En het collectief moet goed zijn. Verder werken we aan verdere verbetering van de dynamiek. En het is erg belangrijk dat de vrouwen laten zien en horen dat ze weten waar het nummer over gaat."



Sounds4You is het enige koor uit Drenthe dat zich voor de finale in Rotterdam heeft weten te plaatsen. Bij het evenement in De Doelen let de jury onder andere op klank, ritme, uitstraling en choreografie. Het Drentse popkoor brengt vijf nummers ten gehore, waaronder de nummers Love Of My Life van Queen en Shake It Out van Florence and the Machine.