Drenthe mengt zich in discussie rondom aanvliegroutes Lelystad Airport

DIEVER - Met een gezamenlijke brief mengen de gemeenten Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe zich in de discussie rondom Lelystad Airport.

De brief is gestuurd naar de verantwoordelijk minister, met daarin de eis dat de inwoners van Drenthe zo weinig mogelijk last mogen krijgen van vliegverkeer naar Lelystad. Bovendien moet onderzocht worden wat het effect van vliegtuiglawaai is op de natuur in gebieden als het Drents-Friese Wold en het Holtingerveld.Een van de aanvliegroutes van Lelystad loopt over Zuidwest-Drenthe richting de polder. Vliegtuigen komen bij dorpen als Frederiksoord en Vledder op een hoogte van zo'n 1800 meter over. Dat levert de nodige discussie op.Volgens wethouder Homme Geertsma van Westerveld moet het Rijk eerst maar eens met de juiste gegevens komen over wat deze route nu betekent voor Drenthe en de natuur. "Als je activiteiten houdt in Natura2000-gebieden, dan moet je aantonen wat het effect is op het gebied. Dat moet het Rijk dus ook doen."Niet dat ze de luchthaven volgens Geertsma tegen kunnen houden, maar nu is wel het moment om in te stappen in de discussie. Ook de aangrenzende gemeente Weststellingwerf is in de pen geklommen en heeft een brief gestuurd.In de brief uit Drenthe dringen de drie partijen aan op het zo snel mogelijk opnieuw indelen van het luchtruim. "Wij vinden dat de vliegtuigen zo hoog mogelijk moeten vliegen", zegt Geertsma. En dat is dus een stuk hoger dan de 1.800 meter waar nu van uit wordt gegaan.De eerste jaren zal het aantal vliegtuigen per dag niet heel groot zijn. Maar hoe dat in de toekomst er uit gaat zien, is niet duidelijk. De luchtvaartsector groeit snel en het aantal vliegtuigen neemt fors toe. Lelystad Airport moet een luchthaven worden voor vakantieverkeer.