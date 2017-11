Mooi Wark-drummer John Roffel overleden

ASSEN - John Roffel, de drummer van de Drentse band Mooi Wark, is gisteravond overleden. Zijn vrouw maakte dat vanmorgen bekend op Facebook.

De drummer stopte begin september toen bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij is 54 jaar geworden.Afgelopen zaterdag nam John Roffel afscheid van zijn fans en de band op Siepelrock in Pesse."We kunnen wel in een tentje gaan staan, maar als er niemand staat dan heeft het weinig zin. En iedere keer bouwen ze er samen met ons weer een feestje van. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden", zei hij vorige week over zijn fans.Verslaggever Robbert Oosting sprak vorige week nog met John Roffel. "Het lijkt nog wel wat, maar het is allemaal niet zoveel meer", zei hij toen. Bekijk dat interview hieronder nog eens.