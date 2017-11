7 miljoen voor binnensteden Hoogeveen, Meppel en Emmen

ASSEN - Hoogeveen, Emmen en Meppel krijgen 7 miljoen euro van de provincie om hun binnensteden aan te pakken en zo de winkelleegstand te bestrijden. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten.

In de plannen van alle drie de steden staat het verkleinen van het aantal vierkante meters winkelruimte centraal. De binnensteden moeten compacter worden en daarmee aantrekkelijker worden. De provinciale subsidie is bedoeld om die plannen te ondersteunen.Hoogeveen was één van de eerste Drentse steden die zich realiseerde dat na de crisis het langgerekte winkelcentrum in de Hoofdstraat anders moest worden ingerich t. De gemeente vraagt een bijdrage van twee miljoen euro voor de uitvoering van de geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017.Op termijn wil Hoogeveen zelfs winkelcentrum de Tamboerpassage bij het theater winkelvrij hebben en mogelijk ombouwen. Deze plannen hangen samen met het toekomstbestendig maken van theater de Tamboer.Emmen wil niet alleen een compacter maar vooral groener stadscentrum. Om winkeliers te verleiden naar het centrum te verhuizen, vraagt Emmen 3 miljoen van de provincie.Meppel wil het aantal vierkante meters detailhandel terug brengen door de het aantal winkels in de aanloopstraten naar het stadshart te verminderen. Meppel heeft twee miljoen euro gevraagd uit het binnenstadfonds.Het verminderen van het aantal winkels is een ingewikkelde zaak omdat vaak winkeliers, pandeigenaren, vastgoedinvesteerders en woningbouwverenigingen betrokken zijn. Met de subsidie wil de provincie de binnenstadplannen een zetje in de goede richting geven. Binnenkort worden de subsidieaanvragen met Provinciale Staten besproken. In totaal is er vanuit het Binnenstadsfonds dertien miljoen euro beschikbaar om concrete plannen van gemeenten voor Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen en Coevorden te ondersteunen.Voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen, is dat de gemeente voor ten minste hetzelfde bedrag bijdraagt. Daarnaast moet er ook een gelijkwaardig deel bijgedragen worden door derden.