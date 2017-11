Deel dit artikel:











Dubbeldekker van Qbuzz voor het eerst de weg op De nieuwe dubbeldekker van Qbuzz (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

EMMEN - De eerste Qliner dubbeldekker rijdt op het traject Emmen-Groningen. Het is landelijk de eerste dubbeldekker die in het openbaar vervoer wordt gebruikt.

Geschreven door Josien Feitsma

Naast dat in de dubbeldekker twee keer zoveel passagiers passen, voegt het voertuig ook iets toe aan de beleving van de reizigers. "Deze bussen hebben alles om in comfort te kunnen reizen. Je rijdt over het mooiste stukje Hondsrug. Dat moet een beleving zijn," legt gedeputeerde Henk Brink uit.



Vanochtend maakte de dubbeldekker zijn eerste testrit en daarna is de bus meteen ingezet in de dienstregeling.



Verbetering

Ook Willemien Dirks van het OV-consumentenplatform vond de eerste rit in de dubbeldekker een succes. "Voor mij voelt het net als rijden in een nieuwe Porsche. Alles is nog nieuw." Ze vindt de nieuwe bussen een verbetering voor het imago van het openbaar vervoer. "Je bent nu geen loser meer als je met de bus reist."



Toch merkt Dirks op dat het voertuig nog niet helemaal is aangepast voor blinden en slecht zienden. De stopknoppen zijn niet goed zichtbaar en er is geen brailleschrift aanwezig.



Reizigersgroei

De dubbeldekkers worden ingezet om het toenemende aantal reizigers aan te kunnen. Al met al kostte het project de provincie zes miljoen euro. Reizigers blijven evenveel betalen als in een normale bus. Een rit van Emmen naar Groningen kost ongeveer een tientje.



Nog vier bussen

In de komende weken zullen nog vier Qliner dubbeldekkers volgen. Het is de bedoeling dat in 2018 vijf dubbeldekkers op het traject rijden, naast de gewone lijnbussen.