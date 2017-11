Ruim veertig initiatieven voor experimenteerbuurt in Emmen

EMMEN - Ruim veertig initiatieven zijn er binnen gekomen voor de ontwikkeling van de nieuwe experimenteerbuurt aan de Angelsloërdijk in Emmen.

De experimenteerbuurt in Emmen is opgericht door ondernemers Alya Assen en Diem Do uit Emmen. Op de plek achter zwembad Aquarena kunnen ondernemers en andere geïnteresseerden experimenteren.In het kader van 'zolang het legaal is, mag hier alles kunnen creatievelingen en ondernemers de komende jaren in de nieuwe buurt terecht. Hoe de buurt er uiteindelijk uit komt te zien en wat voor experimenten er zullen worden uitgevoerd, is ook voor de oprichters nog een verrassing.Er zijn 25 initiatieven binnengekomen. "Dat kan alleen bouwen zijn, maar ook wonen en werken", zegt Assen. Geïnteresseerden konden zich tot 1 oktober aanmelden. Er zijn ook twintig andere initiatieven binnengekomen voor de ontwikkeling van de buurt.Uiteindelijk worden er vijf initiatieven gekozen die mogen gaan bouwen in de experimenteerbuurt. "Het is de bedoeling dat er dan in totaal zes bouwwerken komen", legt Assen uit. Dat is inclusief de houten kubus die er al staat. "Een gebouw moet dan een ontmoetingsplek worden."Er staan nu twee informatieavonden op stapel: één waarin de initiatieven besproken worden en de andere is een ontwerpsessie van de buurt. Assen: "Dan gaan we bespreken hoe de buurt er uit moet komen te zien. Daarna moeten we kiezen welke initiatieven aan de slag mogen en moeten we afspraken gaan maken met de gemeente voor de komende tien jaar."