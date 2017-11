Deel dit artikel:











Week van de Pleegzorg: te weinig pleegouders in Drenthe Burgemeester Marco Out met spandoek (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

PAPENVOORT - Yorneo Pleegzorg zoekt nieuwe pleegouders in Drenthe. Volgens Yorneo melden zich te weinig mensen aan als pleegouder.

Het is de Week van de Pleegzorg en in deze week vraagt Yorneo aandacht voor het tekort aan pleegouders. "We hebben wel aardig wat plekken in Drenthe, alleen zouden we graag een grote poule hebben om beter te kunnen matchen", zegt Annemieke Smit van Yorneo.



Een huiselijke situatie

Op dit moment zoeken twintig kinderen een plek. "Het is belangrijk dat kinderen worden opgevangen in een huiselijke situatie. Het kind groeit dan wel ergens anders op, maar heeft zeker wel contact met de ouders en andere familieleden", zegt Smit. "Voor alle twintig kinderen wordt een plek gevonden."



'Pleeggezinnen zijn hard nodig'

Vandaag gaat Yorneo in gesprek met burgemeesters, wethouders en andere medewerkers van gemeenten in Drenthe. Het doel is om de handen ineen te slaan om nieuwe pleegouders te vinden.



"We gaan in Assen bij scholen en sportverenigingen spandoeken ophangen om mensen enthousiast te maken over het pleegouderschap. Er zijn de komende maand ook vier informatie bijeenkomsten. Pleeggezinnen zijn hard nodig," zegt burgemeester Marco Out van Assen.