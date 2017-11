1 miljard voor beter spoor in Noord-Nederland

ASSEN - ProRail investeert de komende jaren een miljard euro om het spoor in Noord-Nederland te verbeteren. Daardoor zijn er straks snellere reistijden en betere verbindingen.

Binnen het Spoorplan Noord-Nederland vallen ongeveer twintig projecten, verdeeld over en in samenwerking met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.Van Meppel naar Groningen Noord reis je straks acht minuten korter door een betere overstap op het hoofdstation in Groningen. Ook de treinreis van Zwolle naar Groningen duurt straks drie minuten korter doordat intercity's sneller mogen rijden. Ook op andere trajecten reis je over een paar jaren sneller.De grootste ingrepen vinden plaats bij het hoofdstation in Groningen. Dat is nu een eindstation en wordt omgebouwd naar een doorgangsstation.De verlegging van de spoorbocht bij Hoogeveen en de aanpassing van de sporen bij Assen afgelopen jaar zijn ook grote ingrepen. Sinds september rijden er daardoor al zes treinen per uur tussen Groningen en Assen.Het Spoorplan Noord-Nederland gaat ook over de lijn Zwolle-Emmen. Een nieuw wachtspoor bij Coevorden is al opgeleverd. Goederentreinen staan daardoor niet langer bij het station zelf.Ook zijn er plannen om bij Emmen-Zuid het spoor te verdubbelen, zodat er meer treinen kunnen rijden in de spits.Vanaf december gaan er ook extra treinen rijden tussen Meppel en Leeuwarden: van zes naar acht per uur.