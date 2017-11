Deel dit artikel:











Fietser gewond na aanrijding in Hoogeveen Fietser gewond (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bij een aanrijding op de Van Limburg Stirumstraat in Hoogeveen is vanmorgen een fietser gewond geraakt.

Op de kruising kwam de fietser in botsing met een auto. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.