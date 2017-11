Landgoed Mensinge krijgt mogelijk ton extra subsidie

RODEN - Landgoed Mensinge krijgt ruim een ton extra subsidie van de gemeente Noordenveld, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.

Dit komt bovenop de 225.000 euro die de raad in mei beschikbaar stelde aan het landgoed voor de sanering en ondersteuning van het landgoed.Landgoed Mensinge kampt al een paar jaar met grote tekorten. "We waren technisch failliet", omschreef interim-directeur Nina Hiddema de situatie afgelopen september. In de organisatie moet flink gesneden worden om het hoofd boven water te houden. Het landgoed heeft een bioscoop, een klein theater, een landskeuken, een brasserie en een museum.Hiddema waarschuwde toen al dat er een financiële injectie van de gemeente bij zou moeten. "En dan is het nog een kindje zonder veel vet op de botten", aldus Hiddema.Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om 118.000 euro beschikbaar te stellen voor dit jaar en nog eens 39.500 euro voor volgend jaar. Volgens hen was eerder al duidelijk dat de financiële steun van eerder dit jaar niet voldoende zou zijn om het hele jaar door te komen. De gemeenteraad moet nog instemmen met de extra bijdrage.