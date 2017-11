Stelling: Mijn achterdeur staat meestal open

ASSEN - Nederlandse achterdeuren zijn voor het overgrote deel slecht beveiligd, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. Bijna negen van de tien deuren zijn moeiteloos binnen drie minuten door een inbreker open te breken.

Een kwart van de achterdeuren heeft zelfs zulk zwak aluminium beslag, vaak herkenbaar aan schroefjes aan de buitenkant, dat een inbreker met een schroevendraaier en een tang binnen een minuut binnen staat.Zelfs als je wel een goed slot op de achterdeur hebt, is Drenthe natuurlijk bij uitstek een provincie waar de achterdeur vaak open staat. Want dat is handig voor de kinderen, of je zit toch alleen even bij de buurvrouw. Hoe is dat bij jou thuis? Is de achterdeur vaak van het slot?